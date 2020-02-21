السعودية تعرب عن قلقها من إرسال تركيا مرتزقة إلى ليبيا

أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن قلق بلاده من إرسال تركيا أعدادا كبيرة من المرتزقة إلى ليبيا.

وأكد بن فرحان خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، أن السعودية ستواصل عملها في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا