الوكالة الأمريكية للتنمية تكشف حجم مساعداتها المقدّمة في ليبيا منذ 2011

أعلنت السفارة الأمريكية بليبيا ،الجمعة عن وصول السفير مارك غرين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى تونس يوم 16 فبراير لإجراء سلسلة من الناقشات حول برامج مساعدة التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ليبيا.

وتأتي زيارته هذه ضمن رحلة مشتركة ركزت على برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا وتونس. والتقى السفير مارك غرين بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والشركاء الليبيين لمناقشة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا.

استثمرت الحكومة الأمريكية منذ عام 2011 أكثر من 550 مليون دولارا في برامج الدعم، وذلك بالتنسيق مع شركاء في جميع أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى 164 مليون دولارا في أنشطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الصحية والحماية الأساسية للسكان المتضررين من النزاع.

و قالت السفارة إن برامج المساعدة الإنمائية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا ،يعزّز الاستقرار والاعتماد على الذات من خلال تحسين مسؤولية المؤسسات الليبية في تقديم الخدمات العامة التي تعود بالفائدة على الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والمشاركة، والحدّ من مسبّبات الصراع وعدم الاستقرار.

وتعمل الولايات المتحدة مع الحكومة الوطنية والمجالس البلدية ورجال الأعمال والمجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون النساء والفئات المهمّشة، في جهودهم لتحسين حياة الليبيين.

و أشارت السفارة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا ،نفذت من خلال مكتب المبادرات الانتقالية، المئات من أنشطة إعادة الاستقرار على مستوى المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا – بما في ذلك تمويل بقيمة 11 مليون دولار في أنشطة الانتعاش لإعادة الاستقرار في مدينة سرت بعد تحريرها ممّا يسمّى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في عام 2016. وتوفّر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا من خلال مكتب المساعدات في حالات الكوارث في الخارج التابع لمكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية، المساعدات الإنسانية اللازمة.