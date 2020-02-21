

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

21 February, 2020

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج صباح اليوم الجمعة بمقر إقامته في إسطنبول، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى تركيا ديفيد ساترفيلد.

وتناول الاجتماع مستجدات الوضع في ليبيا، وضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2510) لسنة 2020 الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين.