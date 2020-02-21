رئيس وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب بعقد ملتقى القبائل بترهونة

رحب رئيس وفد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الشيخ علي جفارة، بعقد ملتقى القبائل في ترهونة، مؤكدا أن الملتقى يلبي طموحات كل القبائل الليبية وأنه كان في المستوى المطلوب.

الشيخ جفارة قال إنه ستشكل لجان لتنفيذ بنود البيان الختامي للملتقى، متمنيا النصر للقوقال الناطق الرسمي باسم حوض النفط والغاز والمياه محمد مدون، إن حضورهم لملتقى القبائل بترهونة جاء للتأكيد على استمرار غلق حقول وآبار النفط إلى حين تحرير البلاد.

وأضاف مدون أن السبب وراء استمرار إغلاق الحقول النفطية هو صرف عائدات النفط على المرتزقة وجلب الطائرات المسيرة التركية.ات المسلحة في دحر الميليشيات والمرتزقة.

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