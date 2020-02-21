شمام ينتقد ملتقى ترهونة.. وغوقة يسيء للمشاركين

وقال شمام، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ياريت تم نقل النقاشات التي دارت في ملتقى ترهونة على الهواء حتى يطلع المواطنون على القرارات التي اتخذت وكيف تم الوصول إليها، وحتى نتعرف عن شخوصه ومداخلاتهم لأن هناك بعض اللقطات المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي تعطي انطباعا مغايرا لما يروج له من عقل وحكمةً ووحدة ولحمة وطنية”، بحسب وصفه.

وفي السياق تفاعل نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة، مع المنشور حيث علق قائلا “كلا العقل يجيبه ربي”، بحسب تعبيره.