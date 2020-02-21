الفريق الناظوري يشدد على ضرورة إنفاذ القانون بمطار بنينا الدولي

ليبيا – عقد رئيس الأركان العامة بالجيش الفريق عبدالرازق الناظوري إجتماعاً بالأجهزة والإدارات الأمنية والخدمية العاملة بمطار بنينا الدولي.

الناظوري وقف بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان العامة بالجيش على الحالة العامة داخل المطار من خلال ماقُدم من المعنين بالإجتماع من طرح تناول طبيعة العمل ومايعتريه من صعوبات يلزم تذليلها وبعد أن تم الإتفاق على الخطة العامة لسير العمل داخل المطار.

وشدد الناظوري على ضرورة تحقيق الضبط العام سيان في العمل المناط بالأجهزة المعنية أو بالصفات المكلفة بإنفاذ القانون داخل هذا المرفق المهم والتحلي بالضبط والربط والتأكيد على معاقبة المخالفين باقصى العقوبات.

كما دعا إلى التنسيق والتعاون والتكامل الأمني فيما بين الأجهزة والإدارات العاملة داخل المطار على النحو الذي يحفظ لكل جهة إختصاصها النوعي وتذليل كل الصعوبات أمام المسافر وتوفير أقصى مايلزم من الخدمات له وإحترامه الإحترام الكامل.

رئيس الأركان العامة بالجيش ثمن جهود الحاضرون على مايُبذل بمعرفتهم من جهود لاسيما في مثل هذه المرحلة التاريخية،مطالبهم ببذل المزيد وأن يكون الكل أمام مسؤولياته، مؤكداً عزمه الاستمرار في متابعة المواقع الحيوية الهامة والعمل على تسخير كل الجهود اللازمة في حفظ وصيانة أمن المنافذ والمطارات إستناداً على مايحضى به ذلك من أهمية قصوى كواجهة للبلد ومرفق يعد حلقة وصل مابيننا وبين العالم .