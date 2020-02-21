المريمي: الحسم العسكري سيكون هو سيد الموقف ثم يتم ترسيخ الحوار السياسي

ليبيا – قال مستشار رئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن انهيار هدنة وقف اطلاق النار في ليبيا كانت بسبب استمرار المليشيات الارهابية في توجيه هجمات ضد الجيش مما دفع قائد الجيش المشير خليفة حفتر للرد عليها وصد تلك الهجمات.

المريمي وفي تصريح لموقع “ميديا 24 ” أوضح أن المشير حفتر وقوات الجيش كانت ملتزمة بوقف اطلاق النار وأنه لابد من تفكيك هذه المليشيات وتسليم أسلحتها حتى يتم تطبيق الهدنة وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وأشار إلى أن حكومة الوفاق سلمت نفسها للمليشيات الإرهابية وجعلتها تتصرف في المصرف المركزي والمؤسسات الرئيسية في العاصمة طرابلس، ولم تعمل في إطار مؤسسات الدولة الليبية.

مستشار رئيس البرلمان شدد على أن الجيش لن يترك تلك المليشات تهدد مستقبل البلاد أكثر من ذلك وسيقاومهم لتستقر الأوضاع في أقرب وقت ممكن والحسم العسكري سيكون هو سيد الموقف ثم يتم ترسيخ الحوار السياسي.

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