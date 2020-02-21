القيادة العامة للقوات المسلحة ترحب بالبيان الختامي للملتقى العام لمشايخ وأعيان ليبيا في ترهونة

بنغازي-العنوان

رحّبت، القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الجمعة، بالبيان الختامي للملتقى العام لمشايخ وأعيان ليبيا الذي اختتم الخميس في ترهونة.

وأكدت القيادة العامة في بيان مسجل ألقاه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، رفضها القاطع لأي معارضة أو مصادرة للإرادة الوطنية أو نكران حق الشعب الليبي في دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة

وقال المسماري، “إن القيادة العامة لا تجد مناصًا من إعادة “لبيك طرابلس لبيك ليبيا لبيك الشعب الليبي العظيم” وتعلن للشعب الليبي جاهزيتها التامة لتنفيذ أوامره وتعليماته لمحاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية وحل المليشيات المسلحة وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن القومي للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالخيانة والعمالة وتعاون مع المخربين والغزاة والإرهابيين ودعمهم عسكريا وسياسيا وإعلاميا”.

وأضاف، أن القيادة العامة للقوات المسلحة، تجدد “المُضي قُدمًا في تنفيذ مهامها القتالية والأمنية حتى القضاء على كل المهددات الأمنية والعسكرية ودحر الاستعمار التركي وفرض القانون وهيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي، حتى يصل الليبيين جميعا دون استثناء أو تهميش لصناديق الاقتراع لانتخاب من يريدون ويقررون مصيرهم ومصير بلادهم بحرية وأمن وسلام”.

وكانت القبائل الليبية، في البيان الختامي للملتقى العام لمشايخ وأعيان ليبيا في ترهونة، قد خوّلت القيادة العامة للقوات المسلحة، بالبدء في سرعة حسم المعركة ميدانيا للقضاء على كافة المليشيات والمجموعات الإرهابية، ومقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي ومن سانده.