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تحرّك أمريكي لدعم النمو الاقتصادي في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يجري مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك جرين في تونس سلسلة من المناقشات حول برامج مساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا.

والتقى جرين خلال زيارته السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع مجموعة من الليبيين من عدة جهات ومؤسسات وذلك لأجل مناقشة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف دعم المجتمعات المحلية الليبية.

وبحسب ما نشر على موقع السفارة الأمريكية في ليبيا فإن الوكالة الأمريكية تعمل على إحداث الاستقرار وتحسين المؤسسات الليبية عبر تقديم الخدمات للمواطنين وزيادة فرص النمو الاقتصادي والحد من الصراع وعدم الاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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