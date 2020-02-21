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بيان من القيادة العامة بشأن مخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

بيان من القيادة العامة بشأن مخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية المجتمعه في مدينة ترهونة

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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