سلامة: مهمتي في ليبيا ليست مستحيلة

وصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مهمته في ليبيا بأنها صعبة جدا ولكن ليست مستحيلة، مؤكدا أنه في اليوم الذي يقتنع فيه باستحالة مهمته في ليبيا، سيغادر مكانه على الفور.

وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن المفاوضات التي يشارك فيها قائدان عسكريان رفيعان يتبعان طرفي النزاع في ليبيا هي مفاوضات حيوية مشددا على أهمية نجاحها.

وفي إشارة إلى حرصه الشديد على الاستفادة من قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن اعتماد مخرجات برلين بشأن ليبيا، أكد المبعوث الأممي أن إضاعة فرصة الدعم الدولي لمؤتمر برلين يعتبر “خطيئة مميتة”.

وأضاف سلامة أنه “على العكس من المفاوضات المباشرة التي أجريت على المستوى العسكري، فإن المفاوضات السياسية أشبه بطاولة مستديرة يدلي فيها كل طرف بموقفه، حيث سيضم الحوار السياسي ممثلين عن المعسكرين الليبيين إضافة إلى شخصيات ستشارك بدعوة من سلامة”.

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