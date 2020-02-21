بيكستين: نرحب بالمهمة البحرية لتنفيذ قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا

قال مندوب بلجيكا لدى مجلس الأمن والذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري، السفير مارك بيكستين، إنه يرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية جديدة لتنفيذ قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وقال بيكستين في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن الاتحاد الأوروبي له عملية قائمة بالفعل في البحر المتوسط وهي عملية صوفيا لمنع تصدير السلاح إلى ليبيا، مشيرا إلى أن الجديد هنا هو إعلان الاتحاد الأوروبي أن تشمل العملية سفنا ومراكب لتطبيق حظر السلاح بالقوة، وبطريقة أكثر فاعلية مما يحدث الآن على حد قوله.

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