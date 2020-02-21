خروج حقل التحدي الغازي عن العمل يتسبب في عجز بالشبكة الشرقية والكهرباء تتدارك الموقف

بنغازي-العنوان

ذكرت الشركة العامة للكهرباء في بنغازي اليوم الجمعة أن الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية شهدت عجزًا بسبب خروج حقل التحدي التابع لشركة سرت صباح هذا اليوم عن العمل.

وأفادت، أن حقل التحدي من أهم الحقول ويغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار 70مليون قدم مكعب، مشيرة إلى أن خروجه عن العمل تسبب في انخفاض مخصصات الغاز من 150 إلى 80 مليون قدم مكعب، مما أدى لحدوث عجز متوقع في حدود 300 م. وات على امتداد المنطقة الشرقية.

وأوضحت، أنه فور خروج الحقل عن العمل تم اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير الوحدات التي تعمل بالغاز إلى نظام العمل على الوقود الخفيف، وذلك من أجل التقليص من ارتفاع العجز، مما ساهم في استقرار الشبكة الكهربائية من جديد في المنطقة الشرقية.