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بعد إشتراطه خروج الميليشيات والمرتزقة الأجانب من طرابلس.. معزب: شروط حفتر تعجيزية

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الإستشاري محمد معزب الشروط التي وضعها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر والمتعلقة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من طرابلس بـ”التعجيزية”.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة قال:” الاتفاقية الموقعة بين الوفاق وتركيا تتعلق بالدفاع عن العاصمة طرابلس كما أن الوفاق سترد بالمطالبة بمغادرة أية قوات أجنبية مع الطرف الثاني سواء كانت قوات دولية أو مرتزقة”.

وأَضاف:”حفتر يرى أن العائق أمامه بشأن السيطرة على العاصمة هم الأتراك إلا أن هذا التصور غير صحيح خاصة أن الأتراك جاؤوا مؤخرا،بينما أطلق هو أكثر من ساعة صفر وأن الشروط الأخيرة هي مجرد مناورات”.

وأوضح معزب أن مجلس الدولة سجتمع غداً السبت لمناقشة بعض المعايير والضوابط بشأن اجتماع جنيف المرتقب وأنه اختار أعضاء لجنة الأربعين وهم 13 عضوا من أعضاء المجلس.

عضو مجلس الدولة أشار إلى أن احتمالية نجاح المسار السياسي ضعيفة في ظل استمرار الوضع الأمني على ما هو عليه وإطلاق مثل هذه البالونات.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يامعذب رايت عن كلام مهذب للرد عليك فلم اجد سوى رد مناسب مع زب فى مؤخرتك ياديوث يامن تحتمى فى مرتزقة مأجورين ومحتل تركى يتباهى بان ليبيا ارث عثمانى بينما كل مايدعيه الخوان من اكاذيب لم يقدموا عليه دليلا واحد فبعد اسر الجيش الوطنى لمرتزقة سوريين اعترف الجميع بوجودهم بالامس معتيق والسراج واليوم المعتوه اردوغان وما يطلبه المشير هو اقل من المطلوب ويختلف معه العديد من الشعب الذى يريد سحقهم وليس طردهم فاى مرتزق دخل ليبيا يجب ان يعود فى تابوت ومن يتم اسره يسلم لبشار الاسد خاصة ان غباوة اردوغان وتخبطه تصب فى مصلحة الجيش الوطنى فهو يهدد اوربا بارسال مرتزقة من ليبيا وبعد هزيمته فى ادلب وحلب يستنجد باوربا بعد ان سخر منه الامريكان عندما طلب منهم حمايته بصواريخ باتريوت فقالوا نفكر فى الموضوع وبالطبع سيفرضوا عليه شروط تعجيزية والان يستنجد بماكرون وميركل بعد ان غرق فى سوريا ويطلب منهم النجدة وعقد جلسة رباعية مع روسيا سنتهى بوقف اطلاق النار مع الحفاظ على مكاسب النظام السورى وبالطبع العالم كله منزعج من حالة المشردين على الحدود التركية اكثر من مليون سورى والتقدم نحو مدينة ادلب سيشكل كارثة انسانية وفى ليبيا ايضا يضيق الخناق على المليشيات والوقت ليس فى صالحها بعد اغلاق النفط وتجفيف منابع تمويلهم ومع فرض حظر اوربى يمنع وصول الاسلحة والمرتزقة الى مايسمى حكومة الوفاق بينما خطوط الجيش مؤمنة وبعيدة عن اى حظر ولهذا فعلى المشير ان يفرض شروط الاستسلام على الخوان ومن لا يعجبه يشرب من البحر فالحل عسكرى لا محالة

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  • أي تعجيزي هذا المرتزقه الطائرات التي آتت بهم ترجعهم وانتهت القصه والمليشيات المارقه في طرابلس ومصراته تفكك نفسها وترجع السلاح الذي سرقته من مسكرات الجيش اثناء سقوط النظام السابق أمور كلها ساهله من غلب مصلحه البلاد عن مصلحته الشخصيه

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