الصول: لا حوار في ظل وجود المرتزقة السوريين والقوات التركية في ليبيا

ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الشروط التي تحدث عنها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر هي ثوابت أكد عليها مجلس النواب بأنه لا حوار في ظل وجود المرتزقة والقوات التركية في ليبيا.

الصول وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الجمعة أوضح أنه دون حل الأزمة الأمنية لا سبيل لأي عملية سياسية وأن مباحثات جنيف السياسية تتوقع على الما يتمخض عن اجتماعات اللجنة الأمنية.

وفيما يتعلق بتفاعل المجتمع الدولي مع شروط المشير خليفة حفتر،رأى الصول أن بعض الأطراف تعمد إلى إدارة الأزمة لا حلها.

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