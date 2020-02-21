القيادة العامة ترحب بمخرجات ملتقى ترهونة وتؤكد الجاهزية التامة لمحاربة الغزاة الأتراك

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة ترحيبها بمخرجات اجتماع أعيان وحكماء ليبيا والنخب الوطنية في مدينة ترهونة.

وأعلن الناطق باسم القيادة اللواء أحمد المسماري في بيان له اليوم، الجاهزية التامة لتنفيذ أوامر وتعليمات الأعيان والحكماء في محاربة الغزاة الأتراك وقطع دابر الإرهاب واجتثاثه من الأرض الليبية، وحل الميليشيات وجمع السلاح ومحاسبة من عرض الأمن للخطر وتآمر على سلامة الوطن بالعمالة والخيانة.

وأكدت القيادة العامة على المضي قدما في تنفيذ المهام القتالية والأمنية حتى القضاء التام على كل التهديدات الأمنية والعسكرية، وطرد الاستعمار التركي وفرض القانون وهيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي.

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