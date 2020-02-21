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ضويلا: الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعرب عضو مجلس مشايخ ترهونة حمد ضويلا، عن تفاؤله بمجريات ملتقى القبائل في ترهونة المنعقد يوم أمس، مؤكدا أن ليبيا وحدة كاملة وعائلة واحدة.

وأكد ضويلا أن الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة طرابلس ودحر القوات التركية وطردها من أرض الوطن.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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