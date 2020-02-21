ضويلا: الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة

أعرب عضو مجلس مشايخ ترهونة حمد ضويلا، عن تفاؤله بمجريات ملتقى القبائل في ترهونة المنعقد يوم أمس، مؤكدا أن ليبيا وحدة كاملة وعائلة واحدة.

وأكد ضويلا أن الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة طرابلس ودحر القوات التركية وطردها من أرض الوطن.

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