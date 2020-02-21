ضويلا: الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة

أعرب عضو مجلس مشايخ ترهونة حمد ضويلا، عن تفاؤله بمجريات ملتقى القبائل في ترهونة المنعقد يوم أمس، مؤكدا أن ليبيا وحدة كاملة وعائلة واحدة.
وأكد ضويلا أن الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة طرابلس ودحر القوات التركية وطردها من أرض الوطن.
أعرب عضو مجلس مشايخ ترهونة حمد ضويلا، عن تفاؤله بمجريات ملتقى القبائل في ترهونة المنعقد يوم أمس، مؤكدا أن ليبيا وحدة كاملة وعائلة واحدة.
وأكد ضويلا أن الجيش مستمر في عملياته حتى تحرير العاصمة طرابلس ودحر القوات التركية وطردها من أرض الوطن.
كل الظروف تسير حاليا لصالح الجيش فاردوغان وقع فى المستنقع السورى ولا يعرف كيف يخرج بعد ان رفع سقف الجعجعة اعتمادا على دعم الامربكان ضد روسيا فخذلوه فاتجه الى فرنسا والمانيا رغم تطاوله على ماكرون ورغم دور فرنسا فى دعم قبرص واليونان ضد تحرش اردوغان والكل يتمنى ان يقطعوا لسانه البذئ
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