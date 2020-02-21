برلماني مصري: نرفض حكومة الميليشيات في طرابلس والتدخل الخارجي في الشأن الليبي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن موقف مصر من الأزمة في ليبيا واضح ويؤكد على أن مصر ترفض حكومة المليشيات والتدخل الخارجي في الشأن الليبي.

بكري وفي برنامجه ” حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد أضاف:”من يحاول النيل من الأمن القومي المصري سيتم ضربه في أي مكان”.

وتابع:” الرئيس السيسي حذر من الإرهاب في أي مكان بالعالم وحذر من أن الجميع سيدفع ثمن الصمت على الإرهاب الذي تسببت دول كثيرة في زرعه في دولنا العربية والرئيس السيسي اكد في كافة المحافل الدولية بخطورة الإرهاب “.

وأكمل:”الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتوفير الأمن والاستقرار والعمل على توفير مركز متقدم لمصر على مستوى العالم وتطوير تسليح القوات المسلحة الذي ساهم في القفز بالجيش العظيم إلى المركز التاسع عالميا”.

عضو البرلمان المصري لفت إلى أن الدولة المصرية تسعى إلى تسليح جيشها وتطوير معداته والسعي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث يشهد تطورا هائلا في تسليح القوات المسلحة بتطوير مصانع الانتاج الحربي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية