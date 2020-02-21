وزير الدفاع التركي: سنواصل الوقوف إلى جانب المظلومين في ليبيا وسوريا

ليبيا – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب من وصفهم بـ”الأبرياء والمظلومين” (مسلحي الوفاق والفصائل المسلحة السورية المعارضة المصنفة كجماعات إرهابية) سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا.

أكار وخلال زياته لمركز القيادة التركي الواقع بولاية هطاي جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول التركية اليوم الجمعة قال:” سنواصل الوقوف إلى جانب الأبرياء والمظلومين سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا”.

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