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وزير الدفاع التركي: سنواصل الوقوف إلى جانب المظلومين في ليبيا وسوريا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – زعم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب من وصفهم بـ”الأبرياء والمظلومين” (مسلحي الوفاق والفصائل المسلحة السورية المعارضة المصنفة كجماعات إرهابية)  سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا.

أكار وخلال زياته لمركز القيادة التركي الواقع بولاية هطاي جنوبي تركيا على الحدود مع سوريا رفقة رئيس هيئة الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار وفقاً لما نقلته وكالة “الأناضول التركية اليوم الجمعة قال:” سنواصل الوقوف إلى جانب الأبرياء والمظلومين سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا”.

 

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ومن يقف مع المظلومين فى المعتقلات التركية والمفصولين من وظائفهم مدنيين وعسكريين واذا كانت جبهة النصرة والمليشيات الارهابية مظلومين فمن هم المجرمين واضح ان المعتوه اردوغان وعصابته الحاكمة يتعاطوا صنف مغشوش يقلب الرأس ويجعها تفكر بالمقلوب على طريقة دجال اخر الزمان ماؤه نار وجنته نار وامرنا رسول الله بان نختار نار الدجال ونبتعد عن ناره ففي (صحيح مسلم) عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((معه (أي: الدجال) جنة ونار فناره جنة وجنته نار))

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  • اكار حمار يرى الجنة نار ويرى النار جنة فهو كالدجال فى اخر الزمان .
    ففي (صحيح مسلم) عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((معه (أي: الدجال) جنة ونار فناره جنة وجنته نار))

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