القيادة العامة ترحب بالبيان الختامي لملتقى القبائل

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها بما جاء في اجتماع حكماء وأعيان مدينة ترهونة والنخب الوطنية فيها مؤكدة رفضها التام لأي معارضة لحق الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة

وكان البيان الختامي للملتقى العام للقبائل الليبية الذي استضافته مدينة ترهونة أكد على دعم الجيش الوطني وتفويضه لاستكمال تحرير ليبيا، والقضاء على الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليحه، ورفض المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة

ودعا البيان الختامي إلى مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي، ورفض أي اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي، مع عدم القبول بأي حوار أو هدنة قبل خروج كل المرتزقة من البلاد، وطالبت القبائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافها من المجلس الرئاسي والأعلى للدولة بعد اعترافهما بجلب المستعمر والمنظمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن كافة القبائل والمكونات الليبية ستواصل إغلاق النفط الى أن يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على مصدر رزق الليبيين.

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