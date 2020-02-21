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القيادة العامة ترحب بالبيان الختامي لملتقى القبائل

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها بما جاء في اجتماع حكماء وأعيان مدينة ترهونة والنخب الوطنية فيها مؤكدة رفضها التام لأي معارضة لحق الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية آمنة ومستقرة ذات سيادة

وكان البيان الختامي للملتقى العام للقبائل الليبية الذي استضافته مدينة ترهونة أكد على دعم الجيش الوطني وتفويضه لاستكمال تحرير ليبيا، والقضاء على الإرهاب، ومطالبة المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر المفروض على تسليحه، ورفض المنظمات والتشكيلات والأجسام ذات العقيدة الأيدولوجية المتطرفة التي تشكل خطرا على وحدة الدولة

ودعا البيان الختامي إلى مقاومة كل أشكال الغزو الخارجي وفي مقدمتها الغزو التركي، ورفض أي اتفاقيات تشكل خطرا على الأمن القومي، مع عدم القبول بأي حوار أو هدنة قبل خروج كل المرتزقة من البلاد، وطالبت القبائل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بسحب اعترافها من المجلس الرئاسي والأعلى للدولة بعد اعترافهما بجلب المستعمر والمنظمات الإرهابية.

وأشار البيان إلى أن كافة القبائل والمكونات الليبية ستواصل إغلاق النفط الى أن يتمكن الليبيون من تشكيل حكومة وطنية قادرة على المحافظة على مصدر رزق الليبيين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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