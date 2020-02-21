مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يناقش برامج المساعدة المقدمة إلى ليبيا

ليبيا – أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا وصول السفير مارك غرين مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى تونس الأحد الماضي لإجراء سلسلة من النقاشات حول برامج مساعدة التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ليبيا.

وبحسب السفارة تأتي زيارة غرين ضمن رحلة مشتركة ركزت على برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا وتونس حيث التقى مدير الوكالة بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والشركاء الليبيين لمناقشة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا.

وأشارت السفارة إلى أن الحكومة الأمريكية استثمرت منذ عام 2011 أكثر من 550 مليون دولارا في برامج الدعم وذلك بالتنسيق مع شركاء في جميع أنحاء ليبيا بالإضافة إلى 164 مليون دولارا في أنشطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الصحية والحماية الأساسية للسكان المتضررين من النزاع.

كما نوّهت إلى أن الحكومة الأرميكية عززت برامج المساعدة الإنمائية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا الاستقرار والاعتماد على الذات من خلال تحسين مسؤولية المؤسسات الليبية في تقديم الخدمات العامة التي تعود بالفائدة على الليبيين في جميع أنحاء البلاد وزيادة فرص النمو الاقتصادي والمشاركة والحدّ من مسبّبات الصراع وعدم الاستقرار،لافتةً إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة الوطنية والمجالس البلدية ورجال الأعمال والمجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك أولئك الذين يمثلون النساء والفئات المهمّشة في جهودهم لتحسين حياة الليبيين. السفارة أوضحت أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيانفذت من خلال مكتب المبادرات الانتقالية المئات من أنشطة إعادة الاستقرار على مستوى المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك تمويل بقيمة 11 مليون دولار في أنشطة الانتعاش لإعادة الاستقرار في مدينة سرت بعد تحريرها ممّا يسمّى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا في عام 2016 كما وتوفّر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا من خلال مكتب المساعدات في حالات الكوارث في الخارج التابع لمكتب الديمقراطية والصراع والمساعدة الإنسانية المساعدات الإنسانية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية