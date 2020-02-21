كهرباء المنطقة الشرقية تفقد 300 ميغاوات

أعلنت غرفة تحكم الكهرباء 30 في بنغازي مساء اليوم عن حدوث عجز في شبكة المنطقة الشرقية قدره 300 ميغاوات نتيجة خروج الحقل النفطي التحدي المسؤول عن تغذية الشبكة والتابع لشركة سرت من دائرة الإنتاج لأسباب لم تعلن عنها الشركة النفطية.

ووفقا لما أعلنت عنه غرفة التحكم فإن الحقل كان يزود محطتي توليد الكهرباء شمال بنغازي والزويتينة بـ70 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز إلى جانب خطوط تغذية أخرى.

وبحسب ما أعلنت عنه شركة الكهرباء فإن الفرق الفنية شرعت في تطبيق إجراءات فنية بديلة منها ضخ الوقود الخفيف لمحطة شمال بنغازي لتعويض العجز القائم عن فقدان الغاز في محاولة منها لتوفير مصادر بديلة لشبكة الكهرباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية