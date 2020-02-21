ضبط كمية من مخدر الحشيش وكمية من الخمور المستوردة

تمكن رجال قسم مكتب مكافحة التهريب والمخدرات بصبراتة من ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر بـ35 كيلوغراما، وكمية أخرى من الخمور المستوردة،

كما تمكن رجال مكتب المكافحة من ضبط أدوية مهربة عبر المركبات الخاصة والمخزنة بطرق غير صحية، إضافة إلى مصادرة كميات من حديد التسليح الخاص بالبناء، مجهزة للتهريب عبر شاحنات نقل.

هذا وأكد الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية الرائد فهمي حسين الماقوري لقناة ليبيا، أن هذه الكمية تم ضبطها على شاطئ مدينة صبراتة بعد قيام دوريات التحري بجولات ميدانية على شاطئ البحر، مشيرا إلى أن هذه الكمية ربما تعقبها كميات كبيرة، حيث تم إبلاغ مكتب صرمان وصبراتة وزوارة بالتحري الدائم وتكثيف الدوريات على شاطئ البحر.

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