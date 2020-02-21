طبيب ليبي يعمل بمصراتة بعد طرده من اسكتلندا

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن طبيبا جراحا ليبيا يدعى مفتاح سالم الجمل عاد إلى العمل في ليبيا بعد أن تم حظره عن العمل في اسكتلندا بسبب ارتكابه أخطاء جراحية.

وأشارت بي بي سي إلى أن الجمل قد شغل منصب رئيس قسم الجراحة في مستشفى ناينويلز في اسكتلندا، وتم منعه من ممارسة مهنته في بريطانيا عام 2013 وتم شطبه من قائمة الأطباء بعد أن ثبت تورطه بالإضرار بعدد من المرضى خلال سنوات عمله في اسكتلندا.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن الجمل عاد إلى العمل في ليبيا وتحديدا في مدينة مصراتة وكثير من المرضى هناك يغفلون حقيقة الخطر الكبير الذي سيسببه الطبيب في حقهم.

يشار إلى أن مفتاح الجمل قد تسبب في الإضرار بحالات كثيرة من ضمنها العدّاءة جول روز التي أزال منها القناة الدمعية بدلا من ورم في دماغها ما تسبب في عدم تمكنها من ممارسة رياضتها.

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