ناشطو الطوارق ومؤسسات المجتمع المدني يطالبون بالنظر في قضية أرقامهم الوطنية

أطلق ناشطو الطوارق ومؤسسات المجتمع المدني بحي الطيوري في سبها حراك “لا للتمييز”، الذي يدعو إلى النظر في قضية عدم حصول فئات واسعة من مكون الطوارق على أرقامهم الوطنية.

وخرج العشرات من سكان حي الطيوري في تظاهرة داخل ساحة الحي، ضمت العديد من الأهالي والناشطين وطلبة المدارس والأعيان، للمطالبة بالنظر في قضيتهم.

هذا وألقى المتظاهرون بيانا طالبوا فيه بضرورة الإسراع في البت بقضايا الرقم الوطني لكل المستحقين له، وقال عضو حراك “لا للتمييز” بسبها ناجي حسن، إن هذا الحراك جاء بعد أن تعقدت حياة الكثير من المتضررين من تأخر إجراءاتهم، مبينا أن شرائح واسعة من الطوارق لا تستطيع السفر لأجل تلقي العلاج أو الدراسة، إضافة إلى حرمانها من أداء فريضة الحج.

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