وزير الصحة يزور العيادات التابعة لبلدية شحات للاطلاع على سير العمل

قام وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بزيارة للعيادات التابعة لبلدية شحات، للاطلاع على سير العمل بالعيادات الخارجية والوقوف على احتياجاتها ومدى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتمت خلال الزيارة إعادة تفعيل وافتتاح عيادة الفايدية المقفلة من خمس سنوات؛ نظرا لافتقارها للصيانة والأجهزة والعناصر الطبية، حيث شرعت الوزارة منذ ثمانية أشهر في صيانتها وتجهيز كافة احتياجاتها.

وأقيمت مراسم الافتتاح بحضور مسؤولين من وزارة الصحة ومديري العيادات، بعد توفير الأطقم الطبية وجميع المعدات التي كانت تفتقر إليها العيادة.

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