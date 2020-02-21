خروج حقل التحدي للغاز عن العمل يتسبب في عجز في الكهرباء بالمنطقة الشرقية

أدى خروج حقل التحدي التابع لشركة سرت إلى عجز في الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة لقناة ليبيا، إن هذا الحقل يعتبر من أهم الحقول التي تغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة بمقدار 70 مليون قدم مكعب من الغاز.

وأضاف خليفة أن خروج الحقل عن العمل سيؤدي إلى عجز متوقع في حدود 300 ميغاوات على امتداد المنطقة الشرقية، وهو ما سيسفر عن ساعات طرح في الأحمال تمتد من أربع إلى خمس ساعات على طول المنطقة.

وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أنه تم على الفور اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل إدارة التحكم الشرقية بالتعاون مع محطة كهرباء شمال بنغازي، بتغيير الوحدات التي تعمل بالغاز إلى نظام العمل على الوقود الخفيف، من أجل التقليص من ارتفاع العجز، الأمر الذي أسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية.

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