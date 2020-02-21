اختتام فعاليات الدورة التدريبية حول إعداد وكتابة التقارير الإدارية بسبها

اختتمت بقاعة مركز الشرارة للصناعة والتدريب في سبها فعاليات الدورة التدريبية حول إعداد وكتابة التقارير الإدارية.

الدورة التي أشرف عليها برنامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ونفذتها مبادرة التغيير السلمي، استهدفت الموظفين في عدة بلديات في الجنوب.

وقال مدير عام شركة الشرارة لصيانة الآليات عبد السلام الغناي لقناة ليبيا، إن هذه الدورات تهدف للرفع من المستوى الوظيفي للعاملين في المجالس البلدية ببلديتي براك الشاطئ وسبها، وستسهم في تحسين وتجويد الخدمة المقدمة للمواطنين في هذه البلديات.

وأوضح الغناي أن عدد المتدربين تجاوز ال50 متدربا ومتدربة في مجالات العمل الإداري وإدارة الوقت والتخطيط الاستراتيجي وكتابة التقارير الإدارية.

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