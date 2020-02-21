مديرية أمن شحات تشارك في حملة التشجير المقامة في المدينة

شاركت مديرية أمن شحات في حملة التشجير المقامة في المدينة، في محاولة لتعويض ما فقدته المنطقة جراء الحرائق التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

وانطلق عدد من ضباط وضباط صف المديرية برفقة مدير أمن شحات العميد محمد فرج، في حملة تشجير واسعة شملت عدة مناطق في شحات، لمساندة جمعية ليبيا الجديدة التي أطلقت الحملة، حيث قامت المديرية بهذه المبادرة لتجاوز ما يتعرض له الغطاء النباتي في الجبل الأخضر من استنزاف يهدد التنوع الطبيعي.

هذا وتعول الحملة بشكل كبير في نجاحها على تعاون ووعي المواطنين بضرورة الحفاظ على الطبيعة، وتحقيق التوازن حفاظا على تنوع الجبل الأخضر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا