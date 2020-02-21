بلق: قبائل المنطقة الغربية تدعم القوات المسلحة لتطهير ليبيا من المرتزقة والخونة

قال منسق قبائل المنطقة الغربية الشيخ فرج بلق، إن مدينة ترهونة جمعت كل القبائل الليبية بحضور أكثر من 5 آلاف شخصية قيادية.

وأضاف بلق في تصريح لوكالة سبوتنيك اليوم، أن القبائل الليبية هي من بيدها الحل وليست الاجتماعات الخارجية، مشيرا إلى أن القبائل لا تنتمي لأي طرف بعينه في ليبيا، وتتبع الوطن كوحدة كاملة وسلطة واحدة.

وشدد منسق قبائل المنطقة الغربية على دعم القبائل لتفكيك المليشيات المدعومة من بعض الدول الخارجية وعلى رأسها تركيا وقطر، لافتا إلى رفض القبائل أن يكون مصرف ليبيا المركزي بطرابلس محكوما من فئة معينة.

وأشار بلق إلى أن حكومة السراج لم ينتخبها الشعب الليبي بل جاءت عن طريق الأمم المتحدة في الصخيرات، وهو ما تم رفضه منذ البداية، مؤكدا أن القبائل الليبية تدعم وتحارب إلى جانب القوات المسلحة من أجل تطهير ليبيا من المرتزقة والخونة والعملاء الذين جاؤوا إلى البلاد بحسب قوله.

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