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بوتين وإردوغان يؤكدان أهمية تنفيذ قرارات برلين حول ليبيا

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، الوضع في ليبيا، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الجمعة، أكدا خلاله على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، في بيان، إن الرئيسين بحثا «مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي».

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يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين استضافت في 19 يناير الماضي، مؤتمرًا دوليًا حول ليبيا بمشاركة 12 دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية، خلص بيانه الختامي إلى 55 نقطة من بينها تعزيز الهدنة، ومنع التدخل في الشؤون الليبية والالتزام بالقرار الأممي الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • غباوة اردوغان ادخلته فى حارة سد فى كل مكان لكى يحل مشكلة يضيف لها مشكلة اخرى وجعجعته بعيدة دائما عن الواقع وكل مرة يطلع مثل حنفى كلمته تنزل الارض من اول قضية القسيس الامريكى وتغريدة ترامب وقضية خاششقى طلع منها بخسارة علاقته بالسعودية واليوم ادلب مشكلة حادة مع روسيا وذهب يستنجد بالامريكان فاعطوه خازوق فذهب لماكرون الذى كان يتطاول عليه عندما قال ان الناتو فى موت سرير وتاكد كلامه بالفعل بلجوء الاتحاد الاوربى لحظر اوربى على اردوغان فى ليبيا خارج الناتو والان اردوغان وحيد غبى ياوحيد فالكل يسخر من هذا المعتوه برة وجوة فهة مثل خاروف ينطح فى السد العالى يريد تدميره بقرونه ولا يفعل هذا الا الخرفان المغيبين عن الواقع او المساطيل او المجانين او اردوغان او السراج او المشرى او السويحلى واى مهبول مثلهم

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