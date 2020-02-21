بوغدانوف لـ الحويج: لا بديل للحل السياسي للأزمة الليبية

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 February, 2020

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الجمعة، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية، أنه “تم خلال اللقاء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2510 الصادر بتاريخ 12 فبراير لدعم قرارات قمة 19 يناير في برلين.

وشدد بوغدانوف، على أنه “لا بديل للتسوية السياسية للأزمة الليبية، من خلال تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية”.