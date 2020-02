بوتين وأردوغان يؤكدان تنفيذ مخرجات برلين

تتصدر الأزمة الليبية منذ أشهر مباحثات الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، وفي هذا الإطار ناقش الطرفان في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، التطورات الأخيرة للأزمة في ليبيا. وبحسب ما أعلنه الكرملين في بيان رسمي بشأن المباحثات الهاتفية، أكد الرئيسان الروسي والتركي على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد في الـ19 من يناير الماضي. يُشار إلى أن مجلس الأمن الدولي قد أصدر مؤخراً قراراً يقضي باعتماد مخرجات مؤتمر برلين التي نصت على عدد من البنود أبرزها تفكيك التشكيلات المسلحة واحترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتوحيد المؤسسات العسكرية. كما شددت مسودة مؤتمر برلين على ضرورة محاسبة منتهكي أحكام القانون الدولي، والحاجة للمراجعات المالية للمؤسسات الاقتصادية وتوحيدها وتشجيع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وحث الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية التي تقودها البعثة الأممية لتمهيد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات رئاسية.

