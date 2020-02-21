المجلس الأوروبي يدعو روما لتعليق تعاونها مع خفر سواحل الوفاق

طالب مجلس أوروبا، إيطاليا بتعليق أنشطة التعاون والدعم لخفر السواحل الليبي التابع لحكومة الوفاق، وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق بشأن احترام حقوق الانسان، نظرا للوضع الميداني القائم حالياً في ليبيا

جاء ذلك خلال رسالة وجهها المجلس لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونُشرت الجمعة، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

وأبدى المجلس معارضته لعمليات إعادة المهاجرين الذي يتم انقاذهم في البحر إلى ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم بين روما وطرابلس، مبينا أنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل “تحسين” مذكرة التفاهم.

وطالب مجلس أوروبا بوضع سياسات وآليات مراقبة مستقلة للتقليل من مخاطر انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، منبها روما إلى ضرورة التأكد من احترام حقوق الانسان في أي اتفاق موقع مع الدول المجاورة بشأن الهجرة.