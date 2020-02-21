طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية ليومي السبت والاحد.. تقلبات جوية

توقع خبراء الارصاد في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا ليومي السبت والاحد أن تشهد ليبيا، أجواء غائمة جزئيًا الى كليًا على مناطق الشمال مع تكاثر للسحب الممطرة على مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقى يوم السبت واحتمال سقوط امطار متفرقة وتكون جيدة مساء السبت نتيجة تأثر مناطق الشمال الشرقي بمنخفض جوي مصحوب بتبريد في طبقات الجو العليا.

واشار التقرير إلى أن طقس يميل للاستقرار على معظم انحاء البلاد مع امتداد مرتفع جوي، بالتالي استمرار للطقس المعتدل على اغلب مناطق الدواخل والوسط والجنوب .

بينما رياح شمالية تؤثر على طول المناطق الساحلية وتصل المرتفعات الجبلية مع تكاثر للسحب المنخفضة قد تصحبها زخات خفيفة من المطر.

وأفاد التقرير أنه المتوقع ان يتشكل منخفض جوي شرق البحر المتوسط مصحوب بكتلة باردة ورياح شمالية يطال تاثيره اقصى المناطق الشرقية.

وبحسب التقرير فمن المتوقع عبور جبهة باردة وتكاثر للسحب مساء السبت والاحد على مناطق الجبل الاخضر والساحل من درنة حتى طبرق وامساعد وشمال البطنان، مع امطار متوقعة تكون متوسطة الى جيدة ببعض المناطق ورياح نشطة تصل 50 كلم / ساعة.

واشار التقرير إلى أن هذه التقلبات تتحرك سريعا نحو الشرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي، وبالتالي بداية من مساء يوم الاحد يعود الاستقرار مجدداً.

وتشير التوقعات الى اجواء معتدلة ومستقرة قد تستمر حتى اواخر الاسبوع.

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