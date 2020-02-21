الليبي محمد بزيك يحصل على جائزة «صناع الأمل» في دبي

حصل المواطن الأمريكي من أصول ليبية، محمد بزيك، على جائزة «صناع الأمل» 2020، التي أطلقتها إمارة دبي، وأقيم حفل خاص بها أمس.

وكرم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «بزيك»، في حفل الجائزة أمام الملايين حول العالم، نظرا للدور الذي قام به في إنقاذ عشرات الأطفال الذين تخلت عنهم عائلاتهم بسبب إصابتهم بأمراض مستعصية أو مميتة.

وأثار بزيك الذي بات يلقب بـ«ملاك الأرض»، تعاطف الكثيرين ممن ألهمهم وفاجأهم عدم تردده، بل تفانيه في خدمة أطفال تُركوا لمواجهة مصيرهم ومعاناتهم لوحدهم، وفق وكالة «فرانس برس».

محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة

وسخر محمد بزيك (65 عاما)، وهو مواطن أمريكي ليبي مقيم في لوس أنجلس (جنوب غرب الولايات المتحدة)، حياته لرعاية الأطفال الذين يتخلى عنهم ذووهم بسبب إصابتهم بأمراض نادرة أو مميتة، أو ولادتهم مصابين، إذ أثارت إنسانيته تعاطف الكثيرين، وبات يلقب بـ«ملاك الأرض وملاك بلا أجنحة».

وأوردت منظمة إيديكايت إنسباير تشاينج (التربية إلهام للتغيير)، في حوار نشرته مؤخرا، أن محمد بزيك فتح ذراعيه لاحتضان أطفال تم التخلي عنهم أو تم وضعهم للتبني، وتُركوا لمواجهة معاناتهم لوحدهم.

ونقلت عنه قوله «أتحدث دائما مع أطفالي، لا يهم إذا لم يروني أو يسمعوني، فأنا أتحدث معهم دائما لأنني أعتقد أنهم بشر، لديهم روح، ومشاعر».

وخلال عشرين عاما، تكفل محمد في منزله بما لا يقل عن 80 طفلا، مؤمنا بأنه يساهم بذلك في خلق فضاء يجعلهم يحسون بأن لديهم عائلة، أشقاء وشقيقات، وشخص يرعاهم.. وبسبب المرض، فقد عشرة منهم حياتهم خلال نفس الفترة، فيما تمكن من إنقاذ البقية.

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