بلدية سبها تكشف هوية رجل الأمن المغدور

متابعة|218

كشفت بلدية سبها عن هوية رجل الأمن المغدور، وهو الشرطي حسين أبو خنجر، الذي لقي مصرعه مساء الجمعة متأثراً بعيارات نارية أطلقها عليه مسلحون مجهولون.

وقالت بلدية سبها في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الشرطي حسين يتبع للإدارة العامة للبحث الجنائي بسبها.

وأوضحت البلدية أن الشرطي المغدور كان ضمن دورية أمنية خرجت لأداء واجب حفظ الأمن قبل تعرضها لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وكانت 218 قد علمت من مصدر بالمدينة أن سيارة معتمة اقتربت من الدورية الأمنية قرب تقاطع المعهد الصحي بسبها وأطلقت النار على رجل الأمن.. ولم ترد حتى الآن أية معلومات حول وقوع المزيد من الإصابات بين رجال الأمن الذين كانوا برفقة الشرطي حسين أبو خنجر.

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