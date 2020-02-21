ملاك الأرض الليبي محمد بزيك..مرشح لجائزة صناع الأمل

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 February, 2020

ليلة أول أمس، تم تكريم الليبي محمد جمعة بزيك، حيث نال جائزة أحد شخصيات صناع الأمل في العالم لعام 2020، وبات أحد المرشحين للفوز منفردا بجائزة “صناع الأمل”

قصة الليبي محمد بزيك الذي يعيش في لوس أنجلس جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية تلخّص القيمة الحقيقية لمعاني الإنسانية، فالرجل اختار أن يسخّر حياته لخدمة الأطفال الذين مازالت تفصلهم عن الموت ساعات قليلة.

أصبح جزءا من حديث الناس عند الأمريكيين من سكان كاليفورنيا بفضل إنسانيته حتى لقبوه بـ “ملاك آلأرض”، وكان متطوعا بروح عالية أن يكون أبا لأطفال معوقين ومرضى تركهم أباؤهم وذذوهم كي يواجهوا مصائرهم ومعاناتهم بمفردهم.

استقبل المواطن الليبي محمد يزبك البالغ من العمر 65 عامًا، في منزله 80 طفلا طيلة 20 عاما، وأعطى دروسًا في كيفية التعامل مع الأطفال المرضى وكرس حياته في العمل على رعايتهم وتوفير الراحة لهم، حيث يقضي معظم وقته حاليا في رعاية طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام تعاني مرضًا بالمخ يجعلها طريحة الفراش، لا تسمع ولا ترى، وكل ما يريده هو أن “يشعرها أنها ليست وحيدة في حياتها”.

هاجر بزيك من ليبيا عام 1978 إلى الولايات المتحدة، ثم التقى بزوجته عام 1980 والتي كانت تعمل بدورها في رعاية الأطفال المرضى أيضًا، وحولت منزلها إلى مركز لإيواء الأطفال بالتبني. ومنذ العام 1989، بدأ الزوجان في رعاية الأطفال وقررا استقبال الحالات المرضية الخاصة التي لا يرغب أي شخص آخر بالتعامل معها. ويقول بزيك في حديث لجريدة “لوس أنجليس تايمز” الأميركية إن زوجته كانت “خفيفة الظل، تخاف من الحشرات والعناكب، لكنها لم تخش من الحالات المرضية للأطفال، أو إمكانية التقاطها عدوى، وأن يتسبب ذلك في وفاتها”، غير أنها توفيت عام 2014 بعد فترة قصيرة من إصابتها بعدوى.

ولمحمد بزيك ابن يدعى “آدم” ويبلغ من العمر 19 عاما، مصاب بمرض هشاشة العظام والتقزم، ويتحرك داخل المنزل مستخدمًا لوحة تزلج صنعها والده خصيصًا له، وهو يدرس علوم الحاسب في كلية سيتروس، ويذهب إلى الكلية مستخدمًا لكرسي كهربي متحرك.