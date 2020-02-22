تحوطات “صحة الوفاق” تحسباً لفيروس كورونا

تفقد وزير الصحة بحكومة الوفاق ” أحميد بن عمر” وحدة العزل الصحي بمستشفي أبوسته للأمراض الصدرية بمدينة طرابلس، تحسباً للرصد والاستجابة المبكرة والوقاية من فيروس كورونا، ضمن المرحلة الأولى من خطة الاستجابة الوطنية للوقاية من الفيروس الجديد.

واطلع الوزير-حسب ماجاء في منشور للوزارة- على مدى جاهزية المستشفي لاستقبال الحالات المحتملة المشتبه في إصابتها بـ كورونا .. وأكد مدير المستشفى “عبدالقادر ميحاظ” على جاهزية وحدة العزل الصحي لاستقبال أي حالة اشتباه بالفيروس القاتل.

كما أعلن مدير إدارة الطواري الصحية بالوزارة “توفيق حريشة” أن الوضع في ليبيا مطمئن وآمن ولم تُرصد أية إصابات بــ كورونا وأن الوزارة قد اتخذت كافة الإجراءات الوقائية وفعلت خطة التأمين الاحترازية لمنع تسلل الوباء داخل البلاد.

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