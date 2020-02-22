ترامب: الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي

طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، من الكونغرس الأميركي، تمديد العقوبات على عائلة العقيد الراحل معمر القذافي، وتجميد أصولهم.

وفي خطاب وججه إلى الكونغرس، طالب ترمب تمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، وذلك من أجل منع تحويل”أصول البلاد”.

كما اعتبر الرئيس الأميركي أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن بلاده بحاجة إلى حماية تحويل الأصول أو غيرها من الإساءات من قبل أشخاص يعيقون المصالحة الوطنية الليبية، بما في ذلك عائلة العقيد معمر القذافي وشركاؤه، بحسب تعبيره.

وتابع أنه من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بليبيا، كما أن العقوبات المفروضة على ليبيا جاءت لمنع المزيد من زعزعة الاستقرار فيها.

يذكر أن إدارة الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، كانت أصدرت قرارا في فبراير/شباط 2011، عبارة عن أمر تنفيذي برقم 13566، جمدت فيه أصول العقيد الراحل معمر القذافي مع عائلته وشركائه وكبار المسؤولين في حكومته.