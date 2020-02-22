ضبط كميات كبيرة من الحشيش والخمور بصبراته

متابعات – بوابة إفريقيا الإخبارية |

22 February, 2020

ضبط قسم مكتب مكافحة التهريب والمخدرات بصبراته، كميات كبيرة من مخدر الحشيش تقدر بـ35 كيلوغراما، إضافة إلى كمية أخرى من الخمور المستوردة،

كما ضبط أفراد مكتب المكافحة أدوية مهربة عبر المركبات الخاصة مخزنة بطرق غير صحية، فضلا عن مصادرة كميات من حديد التسليح الخاص بالبناء، كانت مغدة للتهريب عبر شاحنات نقل.

وأوضح الناطق باسم مصلحة الجمارك الليبية فهمي حسين الماقوري، أن هذه الكمية تم ضبطها على شاطئ مدينة صبراتة بعد قيام دوريات التحري بجولات ميدانية على شاطئ البحر، حيث تم إبلاغ مكتب صرمان وصبراتة وزوارة بالتحري الدائم وتكثيف الدوريات على شاطئ البحر.