اخبار ليبيا الان

منفذ “امساعد” البري في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تواصل العناصر الأمنية في بوابة مساعد الحدودية الليبية مع مصر الإجراءات الإحترازية تحسباً لفيروس كورونا، بعد تعليمات صادرة من وزير الصحة بتشكيل لجنة بالتعاون مع مدير مستشفى امساعد ورئيس الحجر الصحي للكشف على الحالات الداخلة من مصر إلى ليبيا.

وقال مدير الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد “صلاح عبدالستار” إنه لم تسجل أي حالة اشتباه إصابة بفايروس كورونا حتى الآن.

وأضاف “عبدالستار” أن تدابير الوقاية تشمل الكشف على الداخلين إلى ليبيا، بجهاز المسح الحراري وفِي حالة الاشتباه يتم أخذ الحالة إلى قسم العزل بسيارة الإسعاف المجهزة إلى مستشفى امساعد لتخضع لرقابة لمدة أسبوعين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك