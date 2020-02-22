منفذ “امساعد” البري في مواجهة كورونا

تواصل العناصر الأمنية في بوابة مساعد الحدودية الليبية مع مصر الإجراءات الإحترازية تحسباً لفيروس كورونا، بعد تعليمات صادرة من وزير الصحة بتشكيل لجنة بالتعاون مع مدير مستشفى امساعد ورئيس الحجر الصحي للكشف على الحالات الداخلة من مصر إلى ليبيا.

وقال مدير الرقابة الصحية الدولية بمنفذ امساعد “صلاح عبدالستار” إنه لم تسجل أي حالة اشتباه إصابة بفايروس كورونا حتى الآن.

وأضاف “عبدالستار” أن تدابير الوقاية تشمل الكشف على الداخلين إلى ليبيا، بجهاز المسح الحراري وفِي حالة الاشتباه يتم أخذ الحالة إلى قسم العزل بسيارة الإسعاف المجهزة إلى مستشفى امساعد لتخضع لرقابة لمدة أسبوعين.

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