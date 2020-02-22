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“بوغدانوف” لــ”الحويج” : لا بديل للتسوية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل نائب وزير خارجية روسيا “ميخائيل بوغدانوف”، في موسكو أمس الجمعة، وزير الخارجية بالحكومة الليبية “عبدالهادي الحويج” .

وأكد بوغدانوف، خلال استقباله الحويج، أن لا بديل للحل السياسي للأزمة في ليبيا وجاء في بيان الخارجية الروسية، حسب ما أوردته وكالة سبوتنيك للانباء، في هذا الصدد، أنه تم خلال اللقاء تبادل شامل للآراء حول الوضع الحالي في ليبيا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2510 الصادر في الثاني عشر من شهر فبراير الجاري،  لدعم قرارات قمة برلين.

وأكد الجانب الروسي-من جانبه- أن التسوية السياسية للأزمة الليبية، تتأتى من خلال تحقيق وقف مستدام لإطلاق النار وإقامة حوار وطني بمشاركة جميع القوى الاجتماعية والسياسية الليبية.

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن -الثلاثاء الماضي- ضرورة موافقة مجلس الأمن الدولي على آلية تنفيذ قرار مهمة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة حظر الأسلحة لليبيا، فيما أعرب المجتمعون في مؤتمر ميونخ للأمن عن مخاوفهم إزاء ما اعتبروه انتهاكات مؤسفة في الآونة الأخيرة، لحظر الأسلحة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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