مجلس أوروبا :على إيطاليا وقف تعاونها مع حرس السواحل الليبي

طالب مجلس أوروبا، الحكومة الإيطالية بالتوقف عن دعم أنشطة خفر السواحل في ليبيا-“التابع لحكومة الوفاق”- وإدخال ضمانات على مذكرة التفاهم الموقعة مع “طرابلس” بشأن احترام حقوق الإنسان.

وذكرت -وكالة آكي للأنباء- أن المطالبة جاءت عبر رسالة وجهها المجلس – “من مقره في ستراسبورغ الفرنسية”- لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونُشرت أمس الجمعة، مطالباً إياه بتعليق أنشطة التعاون مع حرس السواحل في طرابلس، نظراً للوضع الميداني القائم حالياً.

ونوه مجلس أوروبا إلى أنه يتابع المحادثات الجارية بين الطرفين من أجل تحسين مذكرة التفاهم ويلفت نظر روما إلى ضرورة التأكد من احترام حقوق الانسان في أي اتفاق موقع مع الدول المجاورة بشأن الهجرة، مشدداً على توصيات سابقة أصدرها بشأن ضرورة انقاذ حياة الناس وحماية الحقوق وسد النقص الواضح في موضوع حماية المهاجرين في المتوسط.

يُذكرُ أن “مجلس أوروبا”، منظمة دولية يتجسد هدفها المعلن في دعم حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا و تأسس في عام 1949 ويضم 47 دولة مع تعداد سكاني يبلغ حوالي 820 مليون نسمة، ويعمل بميزانية سنوية تبلغ حوالي 500 مليون يورو.

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