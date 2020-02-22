“الرقابة الإدارية” تتابع أعمال صيانة مقر فرع اجدابيا

تفقد مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية اجدابيا أعمال الصيانة التي تجرى للمقر الإداري لفرع الهيئة خلال زيارة ميدانية، رافقه فيها مدير إدارة الرقابة على الهيئات والمؤسسات، ومدير مكتب التخطيط والمتابعة والمهندس المشرف التابع لجهاز تنمية وتطوير المدن والمهندس المكلف من شركة “انتيربيرجوس “المنفذة لأعمال الصيانة ومفوض الشركة.

اطلع المسؤلون على سير العمل بمشروع الصيانة ومتابعة بنود الأعمال المنفذة وبنود الأعمال تحت التنفيذ ونسب الإنجاز ومعاينة المواد الموردة ومدى مطابقتها للمواصفات- حسب ما أوردته صفحة هيئة الرقابة الإداري التابعة لمجلس النواب .

تضمنت الزيارة متابعة لصعوبات التي تواجه عملية التنفيذ، وشدد مدير الفرع على ضرورة تنفيذ المشروع حسب جدول الكميات والمواصفات الخاصة بالمبنى، حاثاً الجهة المنفذة على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمشروع.

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