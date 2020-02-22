سلامة: غوتيريش والسراج في جنيف الاثنين لمتابعة مفاوضات حل أزمة ليبيا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيكون متواجدا في العاصمة السويسرية جنيف الاثنين المقبل لمتابعة المفاوضات التي تجرى لحل الأزمة الليبية عن كثب، كما سيكون رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج متواجدا في المدينة في اليوم ذاته.

وأضاف سلامة في تصريحات إلى وكالة «رويترز» خلال حضوره المفاوضات العسكرية «5+5» في جنيف، الجمعة، أنه لا يزال يجري «محادثات مكوكية» في جلسات منفصلة مع ممثلي حكومة الوفاق والقيادة العامة بدلا من اجتماعهما سويا.

وبخصوص مفاوضات المسار السياسي التي تعقد في جنيف الأربعاء المقبل، قال: «نحن بالتأكيد حازمون في عزمنا على إطلاق العملية السياسية بالطريقة التي أطلقنا بها المساران الاقتصادي والعسكري».

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ورأى سلامة أن شروط القيادة العامة لتثبيت وقف إطلاق النار «معقولة، والطرف الآخر يراها كذلك، لكن السؤال هو متى وما هو المقابل، فهذا هو التفاوض».

وكان المشير خليفة حفتر قال في 14 فبراير الجاري إن وقف إطلاق النار ممكن في حال «توقف المقاتلين الأتراك والسوريين الذين أرسلهم إردوغان إلى ليبيا، عن دعم حكومة الوفاق».

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