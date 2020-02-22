الولايات المتحدة: أنفقنا أكثر من 550 مليون دولار على برامج الدعم في ليبيا

أعلنت السفارة الأمريكية أن حكومة الولايات المتحدة أنفقت منذ العام 2011 أكثر من 550 مليون دولارا على برامج الدعم في ليبيا، بالإضافة إلى 164 مليون دولارا في أنشطة الاستجابة الإنسانية لتلبية الاحتياجات الصحية والحماية الأساسية للسكان المتضررين من النزاع.

وبينت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا، نفذت من خلال مكتب المبادرات الانتقالية، المئات من أنشطة إعادة الاستقرار على مستوى المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك تمويل بقيمة 11 مليون دولار في أنشطة الانتعاش لإعادة الاستقرار في مدينة سرت بعد تحريرها من تنظيم داعش عام 2016.

وأوضحت السفارة أن برامج المساعدة الإنمائية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا تعزز الاستقرار والاعتماد على الذات من خلال تحسين مسؤولية المؤسسات الليبية في تقديم الخدمات العامة التي تعود بالفائدة على الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والمشاركة، والحدّ من مسبّبات الصراع وعدم الاستقرار موضحة أن الولايات المتحدة تعمل مع الحكومة الوطنية والمجالس البلدية ورجال الأعمال والمجتمع المدني في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أولئك الذين يمثلون النساء والفئات المهمّشة، في جهودهم لتحسين حياة الليبيين.

وأشارت السفارة إلى أن مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، السفير مارك غرين، وصل إلى تونس يوم 16 فبراير لإجراء سلسلة من النقاشات حول برامج مساعدة التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى ليبيا وذلك ضمن رحلة مشتركة ركزت على برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في ليبيا وتونس.

والتقى السفير مارك غرين بسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، والشركاء الليبيين لمناقشة عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ليبيا.