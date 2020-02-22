رد مفاجئ للمبعوث الأممي “غسان سلامة” على “شروط الجيش الوطني”

علق مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على شروط قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بشأن تثبيت وقف النار في ليبيا، والتي منها انسحاب “مرتزقة تركيا ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس”، وقال سلامة “إنها شروط معقولة”.

ولدى سؤال “سلامة” عما إذا كان الطرف الآخر مستعدا لقبول تلك الشروط أو المطالب، قال “أعتقد أن هذه المطالب معقولة، وأعتقد أن الطرف الآخر يراها معقولة أيضا. السؤال الآن هو متى وما هو المقابل؟ هذا هو التفاوض”.

وأكد غسان سلامة أن محادثات وقف إطلاق النار تسير في “الاتجاه الصحيح”، لكنه أوضح أنه “يواجه عقبات” تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة التي أعلنت الشهر الماضي، وذلك بالتزامن مع إقرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا في طرابلس.

يذكر أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر كان أكد لوكالة الإعلام الروسية للأنباء في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن إذا توقف المقاتلون الأتراك والسوريون عن دعم حكومة الوفاق.

إلى ذلك، أوضح سلامة في مقابلة مع رويترز، الجمعة، خلال استراحة من المحادثات العسكرية في جنيف والتي استؤنفت بعدما انسحبت منها حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج منها، ومن ثم عادت “المسألة ليست أن طرفا عاد. المسألة أن طرفا عاد بنية المضي قدما، وهذا أمر مختلف. هل نمضي في الاتجاه الصحيح؟ قناعتي أننا كذلك”.

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