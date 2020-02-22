سلامة: المفاوضات السياسية ستنطلق الأربعاء بحضور غوتيريش

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن محادثات وقف إطلاق النار تسير في الاتجاه الصحيح، غير أن الأمر يواجه عقبات تتعلق بانتهاكات حظر الأسلحة والهدنة.

وأضاف سلامة في تصريحات لرويترز، أن الشروط التي وضعتها القوات المسلحة تعتبر معقولة وأن الطرف الآخر يراها كذلك، مشيرا إلى أن المفاوضات مستمرة لتحديد موعد لتنفيذ تلك الشروط.

هذا وتوقع سلامة انطلاق المحادثات السياسية في جنيف الأربعاء المقبل، بعد إتمام إجراءات بناء الثقة.

وأضاف سلامة أن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش سيكون في جنيف يوم الإثنين لمتابعة المفاوضات الجارية، مؤكدا عزم الأمم المتحدة على إطلاق العملية السياسية بالطريقة ذاتها التي انطلقت بها المحادثات الاقتصادية والعسكرية.

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