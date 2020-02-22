الأمم المتحدة تعيد تأهيل مستشفى الجلاء و«المركزي طرابلس»

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم السبت الانتهاء من إعادة تأهيل كل من مستشفى الجلاء والمستشفى المركزي في العاصمة طرابلس.

وأكد البرنامج الإنمائي أنه بعد انتهاء عملية إعادة التأهيل سيتمكن مستشفى الجلاء من استقبال 1500 امرأة شهريا للاستفادة بالخدمات الصحية المتمثلة في طب النساء والولادة، التي جرى توفيرها بناء على التجديدات، وفق صفحة البرنامج على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعلن إنشاء هيكل جديد للشرطة الليبية

كما يمكن إجراء عمليات لـ 30 مريضا يوميا في مستشفى طرابلس المركزي، وذلك بعد تجديد غرف العمليات الأربعة من قبل البرنامج ، الذي أشار إلى أن عملية إعادة التأهيل شارك فيها 13 شريكا دوليا.

وأوضح البرنامج أن عملية تسليم التجديدات قام بها كل من رئيس مكتب التعاون الدولي في وزارة التخطيط بحكومة الوفاق عصام قربع، ونائب رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جيراردو نوتو.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا